Tänapäeval ei ole ükski maitse enam võõras. Kapparid on saanud heakskiidu ka meie gurmaanidelt. Ometi ei tea vist igaüks, et kapparid on tegelikult kapparipõõsa õiepungad. Mitte õied ega viljad, vaid just pungad. Müüakse neid töödelduna ja kasutatakse toitude maitsestamiseks ja lisandiks.