Imelised puhkepäevad ukse ees! Rohkem kui 6 üritust, kuhu sel nädalavahetusel Eestis minna

Viljandisse tasub kiirustada juba reede pärastlõunaks, kl 17 hakkavad jooksma komöödiafilmid, mis lõpevad alles pühapäeva õhtul. Komöödiafilmide festival Wilkom hõlmab ka anekdootide võistlust ja filmiviktoriini. Ja nii nagu hulk head nalja sünnib nii, et sünnihetkel pole loojatel ega publikul aimugi, et tegu on naljaga, on festivali lisaprogrammi sattunud ka Eesti reklaamfilmide kuldajastu. Saab nalja ja imestada ning kommenteerib reklaamimees Olav Osolin.