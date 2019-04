Uuring: levinuimad põhjused, miks mehed abieluettepanekuga viivitavad

The Pearl Source'i ja Laguna Pearli poolt läbi viidud uuringust selgus, et abieluettepanekuga viivitamine ei pruugi üldse naistega seotud olla.

Uuringus osalenud 1000 mehe küsitlemisel tuli välja, et enamasti on kallima käe palumisel suurimaks takistuseks majanduslik olukord. 27 protsenti meestest vastasid, et abieluettepaneku on pannud ootele nende sissetulek ja tulevane potentsiaalne palgakõrgendus. 26 protsenti meestest sõnasid, et ettepanekuga sunnib viivitama kaelas olev laenukoormus. 17 protsenti viitasid pulmade suurele maksumusele ja ülejäänud 17 protsenti meestest tõid põhjenduseks partneri laenu.