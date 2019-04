Kehakeel reedab: kuidas aru saada, kas kutt on sinust huvitatud või mitte?

Kehakeelemärgid, mis näitavad, et ta on sinust huvitatud:

1. Ta naeratab sulle

On olemas erinevat tüüpi naeratusi: üks on sõpradele ja teine on inimesele, kellest sa huvitatud oled. Kui ta nägu lööb sind nähes särama, on suur tõenäosus, et meeldid talle. Küll aga tasub tähele panna, et kui ta nägu lööb samamoodi särama ka oma sõpru nähes, on tegemist ilmselt sõbraliku naeratusega.

2. Ta kopeerib su liigutusi

Üks viis aru saada, kas sa meeldid kutile, on vaadata ta käitumist. Oletame, et istud tema vastas ja sul on jalad ristis. Vaata, millised asendis on tema jalad. Kas need on ehk samuti ristis? See on lihtne asi, aga tihti ei pane me seda suheldes tähele. Kui sa märkad, et kutt kopeerib su liigutusi, on suur tõenäosus, et meeldid talle.

3. Silmside

Paljud kutid võivad silmsideme loomiseks olla liiga häbelikud, aga kui tegemist on enesekindla mehega, ei karda ta sulle otsa vaadata. Ta loob sinuga silmsideme ja hoiab seda kogu suhtluse vältel.

4. Vaata, millises asendis ta seisab

Paljud kutid seisavad või istuvad sinu vastas, kui nad on sinust huvitatud. Kui ta seisab, vaata ta jalgu. Kui need on suunatud sinu poole, siis suure tõenäosusega meeldid talle. Eriti kehtib see siis, kui olete suures grupis, kus kõik üksteisega suhtlevad, aga tema on valinud koha just sinu vastas.

5. Ta otsib võimalusi, et sind puudutada

Kui kutt otsib vabandusi ja võimalusi, et sind puudutada, tähendab see, et meeldid talle. Puudutused võivad olla juhuslikud, näiteks teed ületades su käest haaramine või su näolt juuksekarva ära pühkimine. Paljud kutid mängivad isegi mänge, et tekiks võimalus puudutada. Näiteks tahavad nad näha, kummal teist on suurem käsi, lihtsalt selleks, et tekiks võimalus käed kokku panna.

Kehakeelemärgid, et ta ei ole sinust eriti huvitatud:

1. Ta naeratab vähe

Kui ta nägu ei lähe sind nähes särama, on suur tõenäosus, et ta pole sinust eriti huvitatud.

2. Ta paneb sinuga rääkides käed risti

Käte risti asetamine on märk huvi puudumisest. Kui ta paneb sinuga rääkides käed risti, tähendab see, et ta ei ole huvitatud.

3. Ta väldib silmsidet

Kui ta väldib sinuga silmsideme loomist, tähendab see, et ta on kas väga häbelik või ei ole ta sinust huvitatud. Kui ta tundub sulle enesekindlana, kuid sellegipoolest väldib pilkude kohtumist, ei ole mõtet kuigi suuri lootusi hellitada.

4. Tema keha tundub «suletud»