Viimane võimalus külastada INTRO Showroomi Telliskivis!

Showroomis esindatud tooteid võis Tallinn Music Weekil näha teiste seas kandmas bändi WCKD Nation liikmeid (Sloveenia), räppar MAZi (Luksemburg) ning lauljanna Yasmynit (Eesti). Ansambli WCKD Nation manager Oskar Strajn tõdes, et nende kollektiivi suuruse puhul (9-12 liiget) on oluline esinemisriietus kooskõlastada. "Meile on tähtis, et koosseisu liikmed end laval mugavalt tunneksid, kuid samas peavad nad lisaks muusikalisele poolele ka visuaalselt ühtlaselt mõjuma. Seetõttu oli tore, et saime tänu showroomis pakutavale luua lavale ka visuaalses mõttes terviku," kirjeldas Strajn bändi esmakordset laenutuskogemust.