Kuidas kiiresti lihasvalust lahti saada?

Igaüks on seda kogenud ja see tuleb kiiremini kätte, kui me tahaksime. Lihasvalu on lihaskonna ülemäärase pingutuse tagajärg, mis juhtub tavaliselt siis, kui lihaseid, mida enne pole kas üldse koormatud või vaid väga vähesel määral, on korraga ülepinges ja ülitundlikud. Harjumatud koormused tekitavad lihastes tillukesi rebendeid, mistõttu koguneb sinna vesi ja tekivad väiksed põletikud ning lihas paistetab üles. Kuid mitte rebendid pole need, mis valutavad, vaid hoopis närvikiud, mida ärritab paisunud kude. Võib kuluda umbes päev, kuni valusignaalid antakse kehale edasi.