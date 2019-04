Ettevaatust! Ära kasuta neid näohooldustooteid koos

AHA ja BHA hape on sisuliselt keemilised koorijad, mis aitavad eemaldada naha pealmise kihi, et nahk tunduks siledam. Kuigi C-vitamiin on nimetuse poolest küll vitamiin, siis tegelikult on tegemist happega ja nende koos kasutamine võib põhjustada ärritust, nagu näiteks naha ketandamine ja kuivus.