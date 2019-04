12 viisi, kuidas stressi ohjata

Igaühel on erinevad stressiallikad, seepärast on tähtis aru saada, mis just sind isiklikult kurnab. Kas see on liigne ajasurve tööpostil, kapriisne hoolealune või liiga tihe ürituste kalender vabal ajal. Kui me need läbi mõtleme ja ära tunneme, siis saame alustada ka nende allikate vähendamisega.