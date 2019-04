Tähelepanu! Ära abiellu enne, kui tead partneri kohta neid asju

1. Kas ta tahab lapsi ja kui mitut?

Kui te ei ole laste saamise osas ühel nõul, on suurem tõenäosus lahku minna. Mõnikord ei aruta paarid neid asju omavahel läbi ja siis on šokeeritud, kui selgub, et partneril on hoopis teine seisukoht. Kui olete juba laste saamise teemal vestelnud, arutage läbi ka võimalik tulevaste laste arv, et teil oleks ühine ettekujutus. Tihti tulevad sellised asjad loomulikult, aga sellegipoolest on hea neist rääkida.

2. Finantsiline võimekus ja suhtumine rahasse

Kõige levinum lahutamise põhjus on erinev suhtumine rahasse ja üksteisega mitte nõustumine. Rahast ei ole lihtne rääkida, aga suhtes olles tuleks teatud reeglid paika panna ja arvete maksmised ära jagada.

3. Tema suhted teiste inimestega

Viis, kuidas inimene teistega suhtleb, ütleb palju. Pole oluline, kas tegemist on negatiivsete või positiivsete märkustega, perekonna või sõpradega, ole tähelepanelik. Väga palju ütleb inimese kohta ka see, kuidas ta oma eksist räägib. Kas ta on neutraalne või lausa põleb vihast?

4. Millised puudutused talle meeldivad?

Intiimsus on peamine erinevus romantilise ja platoonilise suhte vahel. Seks, kaisutamine, suudlemine ja üleüldine puudutamine on suhtes väga olulised. Te ei saa tunda tõelist sidet, kui te omavahel füüsiliselt ei klapi.

5. Kuidas ta käitub kriisiolukorras?