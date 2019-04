Suvepealinn kutsub sööma

Pole sugugi imestada, et Pärnu uue restorani Umberto peakokk Evari Tšetšin kostitas selsamal eilsel restoraninädala pidulikul õhtusöögil «Ninast sabani ja metsast mereni» külalisi sissejuhatuseks just tammetõru, kikkaputke ja võilillega.

«Olen täienisti umbrohusõltlane, see ongi minu käekiri,» ütleb ta. Vähe sellest, et nõgese- või hapuoblikasupp ja võilillemoos kuulusid Pärnumaal Laiksaare rabade vahel kasvanud Tšetšini menüüsse juba lapsepõlves, ta on viimased aastad end ka mitme taimetarga käe all täiendanud. «Et katsetada köögis ka seda metsikumat rohelist, mis veel laiemalt avastamata,» põhjendab ta. Kuivatatud ja jahvatatud kikkaputk, millest kokk küpsetas samal õhtusöögil talujuustu ja võilillemoosi kõrvale imeõhukesed küpsised, kuulub just sääraste vähetuntumate klassi.