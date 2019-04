Neli märki, et sõprus on kulla hinnaga ja seda ei tasu käest lasta

Tõeline südamesõber ei ole sinu kõrval mitte ainult headel aegadel ja rõõmsatel sündmustel, vaid ka siis, kui koged valu, ebakindlust ja ebaõnnestumist. Tihtipeale just nendel hetkedel vajamegi oma sõpru kõige rohkem. Mõtle, kes on inimesed, kes küsivad su tervise järele, kui oled haige? Kes on valmis sind sõidutama, kui sul on abi vaja? Kes on nõus kuulama su kurtmist? Tõeline sõprus on privileeg, mis kestab 365 päeva aastas.