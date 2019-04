5 märki, et su kehas on liiga palju happeid ja 5 nõu, mida selle vastu ette võtta

Meie keha tegeleb kogu aeg happe ja aluse tasakaalu hoidmisega, kuid valede otsuste, muuhulgas vale toitumise tagajärjel tekib meie kehas tihti just aluseliste ainete puudus, millega happeid neutraliseerida. Kui keha ei saa piisavalt aluselist jooki või toitu, siis hakkab keha kannatama liigse happesuse all.

Tunned end pidevalt väsinuna ja jääksid pigem voodisse? See võib olla märk. Kui keha ei saa piisavalt aluselisi aineid, siis proovib su keha tasakaalu reguleerida sellega, et tõmbab puhkehetkedel kaltsiumi luudest, mis omakorda soodustab viletsat und. Sellest siis väsinud olek järgmisel hommikul.

Isegi tselluliiti soodustab häiritud happe-aluse-tasakaal ja ülemäärane hape kehas. Kuna meie eneseregulatsioonisüsteem suudab vaid teatud hulgal hapet lagundada, siis jääb seda ka sidekoesse, kui teda on liiga palju, mis surub omakorda kudedest vee välja ja halvendab naha sidumisvõimet, mille tagajärjeks on kuiv ja mitteelastne nahk. Ka toitainete ja vitamiinidega varustamine on häiritud, kui tasakaal on käest ära, ja ka seda näeb omal nahal.