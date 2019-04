Prantsusmaa keelustab mitmed rinnaimplantaadid

Selle keelu taga on Prantsuse terviseameti sõnul asjaolu, et anablastse suurerakulise lümfoomi (ALCL) juhtumid on seoses rinnaimplantaatidega alates 2011. aastast «märkimisväärselt sagenenud». Tollest aastast alatest olevat Prantsusmaal registreeritud 56 selle haruldase, aga agressiivse vähivormi juhtu umbes 500 000 rinnaimplantaadi kandja kohta, teatab terviseamet. Kolm patsienti on vahepeal surnud.