Toitumisteadlane: pitsa on üllatavalt tervislik hommikusöök

«Sa oleksid üllatunud, et keskmine pitsalõik ja kausitäis krõbinaid piimaga sisaldavad umbes sama palju kaloreid,» ütles toitumisteadlane Chelsey Amer väljaandele Vice. «Siiski peab tähele panema, et pitsas on märksa suurem hulk valke, mis hoiab sul kõhu pikemalt täis.»

Tegemist on ilmselt muusikaga paljude inimeste kõrvadele, kuid ei tohiks olla siiski suur üllatus, kui mõelda paljudele suhkrurohketele magustoitudele, mida meile hommikusöökide nime all pähe määritakse. Suhkruid ja toiduvärve täis krõbinad tõstavad kiirelt su veresuhkrutaset, kuid sama kiirelt tuleb see ka alla. Samas pitsas leiduv valk ja rasv hoiab su kõhu kauem täis.

Kahjuks ei tähenda see informatsioon, et pitsa oleks päriselt «tervislik», küll aga tähendab see, et ta on paljuski parem kui suhkrused helbed. Kui sa aga oled suur krõbinate fänn, soovitab Amer vaadata täisterahelvese suunas, kuhu on lisatud vähem kui viis grammi suhkrut ja kus oleks vähemalt viis grammi kiudaineid. Samuti soovitab ta helbeid klapitada näiteks Kreeka jogurtiga, pähklite, piima ja marjadega.