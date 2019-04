Eksperdid teevad puust ja punaseks: mis kell peaks tegelikult õhtust sööma?

Väljaanne Eat this, not that! rääkis dietoloogi Cynthia Sassi ja toitumisteadlase Sydney Greene’iga, et teada saada, kus peitub tõde.

Kõige olulisem on tähele panna, et sa ei sööks rasket õhtusööki vahetult enne voodisse minekut – seedetegevus paneb sel juhul unekvaliteedile tugeva põntsu. «Eesmärgiks peab olema lõpetada õhtusöök vähemalt kaks-kolm tundi enne voodisseminekut,» ütleb Greene. «Enamike inimeste jaoks on see aga graafiku tõttu keeruline, seega soovitan sul teha reegliks, et vähemalt tund aega enne voodit ei söö midagi.»

Uuringud on näidanud, et kui me sööme kaks-kolm tundi enne magamaminekut, väheneb põletiku- ja vähioht ning sel on muidki tervisehüvesid.

Sama soovitab Sass, kuid märgib, et kolme-tunni-reeglit võivad rikkuda karmi treeningprogrammiga sportlased, kes tahavad kasvatada lihasmassi. «Sel juhul on soovituslik kerge valgurikas vahepala enne voodit.»