«Naistejutud». Kuidas flirtida lätlastega? Aga kuidas EKRE-lastega?

Miks üldse on lühipuhkuseid vaja? Aga kuidas muudmoodi ravida tööstressi, mis tahab maha murda ja on sädeme silmast kustutanud! Siis on viimane hetk korrakski kodumaa pind jalgelt pühkida ning minna minipuhkusele, just nagu Dagmar ja Kristina möödunud nädalavahetusel tegid.