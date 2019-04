Kas teadsid? Mehed märkavad naiste puhul esimesena just neid asju

1. Naeratus

Samal ajal, kui sina oled mures oma huulepulga tooni pärast, märkab mees ainult su naeratust või selle puudumist. Kuigi naeratus on su kõige võimsam relv, võime vahel teiste asjade pärast muretsemise käigus selle sootuks unustada. Naerata, sest see on märk, et oled õnnelik ja tunned ennast oma kehas hästi.

2. Silmad

Ei, mehed ei pane tähele, kui palju ripsmetušši sa kasutasid või kas üldse kasutasid. Küll aga märkavad nad, kas su silmist kiirgab rõõmu või hoopis kurbust. Samuti reedavad su silmad, kas su naeratus on siiras ja kas sa naudid temaga aja veetmist. Sul pole põhjust muretseda mitte millegi pärast peale hetke nautimise ja usu - ta näeb seda sinu silmadest.

3. Sinu elunautimisoskus

Lisaks sinu naeratusele ja silmadele, märkavad mehed ka viisi, kuidas sa kõnnid ja kuidas sa räägid. Kõik need asjad annavad vihjeid sinu iseloomu ja eluga rahulolu kohta. Mehed panevad tähele, kas sa räägid kirega ja kas sa huvitud asjadest, mis maailmas toimuvad.

4. Sinu suhtlusviis võõraste inimestega

Mehed panevad tähele, kuidas sa käitud inimestega, keda sa ei tea ega tunne. Nad märkavad, kas kohtled taksojuhte ja ettekandjaid samasuguse austusega nagu oma sõpru ja teisi inimesi, keda tead.

5. Sinu rõhuasetus välimusele

Me kõik teame, et mehed on visuaalsed olendid. See aga ei tähenda, nagu ei märkaks nad, mis on peidus seespool. Mehed panevad tähele, kas toetud ainult oma välimusele või on sul rohkem pakkuda.

6. Oma arvamus