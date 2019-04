Palju õnne! Need märgid näitavad, et oled endale skoorinud hea mehe

1. Ta ei lase sul unustada, kui palju ta sind armastab

On palju suhteid, kus mees ei tee vähimatki pingutust, et naine tunneks ennast armastatuna, tahetuna ja hinnatuna. Tegelikult on see aga oluline tükk puslest: hea mees ei lase sul unustada, kui palju sa tema jaoks tähendad. Mehed ei pruugi küll tunnete väljendamisega hiilata, aga kui ta sind tõesti armastab, tead ja tunnetad seda.

2. Ta on sulle alati toeks

Pole oluline, kas teemaks on uuesti ülikooli minek või muutused karjääris, hea mees on sulle alati toeks. Ta julgustab sind, ega pane sind kunagi endas kahtlema. Ta on muutuste teekonnal sinu kõrval, tähistades võite ja pakkudes kaotuste korral lohutust.

3. Ta teeb sinu usalduse nimel tööd

Hea mees tahab, et sa tunneksid ennast suhtes mugavalt ja enesekindlalt. Selle kõige nurgakiviks on aga usaldus ja ta mõistab seda. Ilma usalduseta pole kohta ka armastusel ja austusel. Ta saab aru, et usaldust lihtsalt ei anta kellelegi, vaid see tuleb ära teenida ja tema on selle nimel valmis pingutama.

4. Ta paneb sind ennast ilusana tundma

Ta saab aru, et selleks, et sa ennast tõeliselt ilusana tunneksid, ei piisa ainult sõnadest. Eelkõige väljendub see tunne pilgus, millega ta sind vaatab, tema puudutustes ja viisis, kuidas ta sind kohtleb. Ta märkab detaile, kui sa oled oma välimuse nimel pingutanud ja arvab, et oled ilus ka koduriietes ja ilma sättimata.

5. Ta tekitab sinus turvatunde

Pole midagi olulisemat, kui tunda ennast oma kallima seltskonnas turvaliselt. Ükskõik, kui atraktiivne või vaimukas mees ka ei ole, kui sa ei saa tema kõrval rahulikult magada, pole see midagi väärt.

6. Ta pöörab tähelepanu väikestele asjadele

Võib-olla sa mainisid talle, et varsti avatakse näitus, kuhu väga minna tahad või et sul on kindlasti vaja apteegist läbi käia? Tema on kõige eest juba hoolitsenud. Ükskõik, kui väikesed need asjad ka ei tundu, saab ta aru, et just need on olulised.

7. Ta ei lähe kunagi üle piiri

On loomulik, et suhtes tuleb ette konflikte ja eriarvamusi, aga pole mingit põhjust, miks peaksite üksteist solvama või teise suhtes vägivaldseks muutuma. Hea mees jääb ka tüli korral rahulikuks ja ei tee sulle sihilikult haiget.

8. Ta arendab ennast pidevalt

Pole oluline, kas ta armastab õppida uusi asju, arendada uusi oskusi, lugeda uusi raamatuid või hoida silm peal uutel dokumentaalfilmidel. Hea mees, kes hoolitseb pideva enesearengu eest, esitab sulle intellektuaalselt väljakutse ja ei lase su vaimul laisaks jääda. Tehes iseendale head, teeb ta tegelikult head ka sulle ja teie suhtele.

9. Ta teab, et teod on kõnekamad kui sõnad

Hea mees paneb su mõistma, et inimesed, kes annavad lubadusi, ei vääri su austust. Austust väärivad inimesed, kes ka peavad lubadusi ja tema on üks neist.

10. Ta avab ennast sulle

Meeste jaoks võib enda emotsioonide, hirmude ja isegi soovide jagamine olla keeruline. Hea mees teab, et kõiki pisidetaile ei pea jagama, aga ta ei varja sinu eest oma tundeid ja räägib oma mõtetest.

11. Temaga on lihtne aus olla

Mugavus on suhtes oluline ja selle tingib tavaliselt ausus. Hea mees julgustab sind ennast avama ning oma tundeid ja mõtteid temaga jagama. Sa ei peaks kunagi kartma oma partneri reaktsiooni, kui räägid talle oma muredest.

12. Ta ei solva sind kunagi