See kulmutrend ei kao kunagi!

Loomulikult ei pea me silmas 90ndate peenikesi kulme! Loodetavasti ei tule nad ka niipea tagasi. Jah, olid ajad, kui me raseerisime vabatahtlikult oma kulme või kitkusime üldse otsaesise üleval pool silmi puhtaks. Need ajad on ilmselt igaveseks möödas.

Kui on üks kulmutrend, mis sobib eranditult igaühele, siis on selleks loomulikud kulmud, mis on küll meeldivalt tihedad, ent ei mõju, nagu oleksid raske käega peale maalitud (Adios, Instagrami-kulmud!).

New Yorgi moenädalal võis näha küll lõputult erinevaid meigistiile, kuid enamasti jäid kulmud alati loomulikuks. Ei mingeid metsikuid kulmupuhmaid ega suurt maalritööd. Tore on see, et loomulikud kulmud sobivad kõigile ja igaühe kulmukaart saab sellega ka kõige paremini esile tuua.

Bella Hadid/Prabal Gurung/ New York Fashion Week. FOTO: John Nacion/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

Kuidas ise loomulikke kulme teha?

Jälgi, et nii su kulmude lõpp-, kõrgeim kui alguspunkt sobiksid just sinu näoga.

Õigete toodetega annab õige kulmujoone heaks väga palju ära teha. Seepärast pole mõtet väga katva pumati ega vahaga mässata.

Võta parem mikropliiats, millega saad «karvu» ka nahale ja kulmukarvade vahele joonistada. Või siis kasuta kulmupuudrit. Mõlema tootega saab uskumatult tõetruud tulemused. Kaval on kasutada mitme varjundiga toone, kuna kulmud on loomuldasa eespoolt veidi heledamad ja tagant tumedamad. Sellise värviüleminekuga joonistades märkab vaevu keegi, et sa üldse oled mingit toodet kasutanud.

Et kulmud tõesti lopsakad välja näeksid, tuleks neid pigem ülespoole suunaga kammida või harjata, mitte üksnes külje suunas. Et see suurepärane töö terve päev vastu peaks, kasuta viimistluseks (läbipaistvat) kulmugeeli. Seda tõmba aga ainult karvadele. Kulmugeel on eriti kasulik just vanemas eas. Kui sul on niigi hea kulmukasv, võib sulle kulmugeelist ka piisata.