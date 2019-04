Võitled ärevusega? Lihtsad moodused, kuidas minutitega parem enesetunne saavutada

1. Kuula seda laulu

Usu või mitte, aga uuringud on näidanud, et just selle laulu kuulamine aitab ärevust vähendada tervelt 65 protsendi ulatuses. Muusikateraapia võib väidetavalt abiks olla ka valu leevendamisel.

2. Tee joogat

Kui oled kodus või muidu privaatses ruumis ja tahad kiiresti lõõgastuda, on jooga selleks üks parimaid viise. Kuigi joogas on palju rahustavaid poose, on just kassi-lehma poos hea viis, kuidas vähendada stressi ja ärevust ning keskenduda hingamisele.

3. Hinga sügavalt

Eksperdid on kindlaks teinud, et hingamine mõjutab oluliselt meie stressitaset ja ärevust. Sügavalt hingamine tagab parema hapniku ligipääsu ajule, mis aitab alandada vererõhku ja lubab organismil lõõgastuda. Kõigest kaks minutit kontrollitud hingamist võib aidata ärevustundega paremini toime tulla.

4. Tee viis minutit pausi

On kindlaks tehtud, et regulaarne meditatsiooni praktiseerimine aitab sul keeruliste olukordadega paremini toime tulla, leevendada nii vaimset kui füüsilist valu ja elimineerida ärevusega seotud faktoreid. Üks uuring tõestas, et kui mediteerid 20-minutit neli päeva järjest, langeb su ärevustase ligikaudu 40 protsenti.

5. Haara närimiskummi järele