Hea lapsevanem! Need tegevused aitavad lastel rahuneda

Perekeskus Sina ja Mina kirjutab, et mida väiksem on laps, seda rohkem vajab ta rahunemisel vanema abi. Siin on seitse konkreetset tegevust, mis võivad aidata lastel rahuneda ja õppida ennast rahustama. Tegevus vali vastavalt oma lapse olemusele, vanusele ja olukorrale.