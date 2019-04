Kui palju teenivad sotsiaalmeediamõjutajad tegelikult?

Influencer ja sotsiaalmeedia on nagu ühe pere lapsed. Nad ei kaunista üksnes meie Insta-Feedi, vaid pakuvad ka palju inspiratsiooni nii moe-, ilu- kui elustiili vallas. Aga kui palju nad ikkagi teenivad?

Tulemused näitasid, et juba mikro-influencer'itegi (ehk alla 30 000 jälgijaga) kassasse kukub seda va kõlisevat. Selle uuringu kohaselt käivad ettevõtted välja ligi 30 000 dollarit inimese ja kampaania kohta. Prominentsemad või top-influencer'id (s.t. üle 500 000 jälgija) saavad umbes 39 500 dollarit kampaania kohta. Seega ei erine keskmine tasu sotsiaalmeedias väikeste ja suurte tegijate vahel väga oluliselt.

Micro-Influencer vs Top-Influencer

«Mikromõjutajad» moodustavad umbes 36 protsenti brändipartnerlustest, suured tegijad aga 30 protsenti. Keda kampaaniasse üldse valitakse, sõltub meediumist, kus mõjutajad on aktiivsed. Turundusagentuuride lemmikplatvormid on Instagram ja YouTube. Need tegijad saavad reeglina kõige rohkem tasu.