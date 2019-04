6 ebamugavat märki, mis näitavad, et elad täisväärtuslikku elu

1. Sulle meeldib palju aega üksinda veeta

Just üksinda olles leiame kõige parema kontakti iseenda ja oma kirgedega, ilma, et peaks kuulama, mida teised inimesed arvavad või mida ühiskond ette näeb. Kui sa avastad, et ei pelga sündmustest ilma jääda ja valid välja minemise asemel pigem rahuliku õhtu, oled saavutanud rahu iseendaga.

2. Sa ei järgi enam nii täpselt oma viie aasta plaani

Plaanid on toredad asjad, mis viivad meid elus edasi, aga omades väga spetsiifilist ajakava, võid sa ennast piirata. Sa loobud põnevatest pakkumistest ja võimalustest, et mitte oma plaanist kõrvale kalduda. Kui avastad, et sinu jaoks on oluliseks muutunud pigem üldine teadmine, kes sa oled ja kuhu liigud, oled võimalustele avatud.

3. Sa lepid faktiga, et elu on pidevas muutumises

Fakt, et elu muutub pidevalt, võib olla ühest küljest nukker, kuid samas pakkuda ka lootust. Kindlasti on olnud sinugi elus asju, mille kohta oled mõelnud, et need ei muutu kunagi paremaks, kuid ometi on see juhtunud. Kui oled leppinud muutumise tõsiasjaga, on elu palju rahuldustpakkuvam ja oskad seda rohkem nautida.

4. Sinu sõbrad ja eelistused on muutunud

On normaalne, et täiskasvanuks saades kasvame välja teatud suhetest ja tegevustest, mis meile varem palju rõõmu pakkusid. See on justkui suureks saamise magusmõru tõsiasi. Me areneme ja avastame pidevalt enda jaoks uusi asju ning meie eelistused muutuvad. Sa saad aru, et sa ei ole enam sama inimene, kes sa teismelisena olid ja teed valikuid vastavalt oma sisetundele.

5. Sa oled oma minevikule tänulik

Märk, et elad täisväärtuslikku ja õnneliku elu on see, kui mõtled tagasi minevikule ja tunned tänulikkust kogemuste ja õppetundide eest, mis kunagi haiget tegid. Sa oled läbi elanud palju asju, mis on sind teinud targemaks. Sa tead, et on olemas asju, mis on raskusi väärt ja on asju, mis ei ole. Sa saad aru, et sinu minevik on teinud sinust inimese, kes sa oled täna.

6. Sa oled valivam kui varem