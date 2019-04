6 põhjust, miks ägedad naised on tihti üksikud

6 põhjust, miks kaunid naised on üksi:

1. Pole aega

Täistööaeg, sõbrad, perekond, jõusaal, juuksur ... mida kõike ilusad naised ei pea tegema iga päev?! Nimekiri on igatahes pikem, kui see siin. Ligitõmbavad naised panustavad oma väljanägemisele ja vajavad ekstra aegu, et kõik oma iluprotseduurid läbi teha. Sest on ju iganädalased tüdrukuteõhtud, tööjärgsed joogid kolleegidega, ja millalgi tuleb ju peret ka külastada — aeg on piiratud. Nii et sa plaanid täpselt, kellesse ja millesse sa oma kallist aega investeerid või siis mitte.

2. Kõrged nõudmised

Sama kõrged, nagu on nõudmised endale, on need ka partnerile. Naised tahavad enda kõrvale meest, kellele saaks rahulikult ja austusega otsa vaadata. Lisaks suurepärasele välimusele mängivad otsustavat rolli eelkõige intelligentsus ja elukutse. Pealiskaudsed vestlused pole edukale naisele kuigi ahvatlevad. See pole lihtne, armsad mehed ...

3. Valimispiin

Võrguportaalidega on võimalused uusi võimalikke partnereid tundma õppida pealtnäha piiritud. Atraktiivsed ja haritud naised on eriti hinnas ja ligitõmbavad. Probleem on aga selles, et paljudel veetlevatel naistel on oma kõrgete nõudmiste tõttu tunne, nagu nad jätaksid midagi kahe silma vahele, ka siis kui nad on pealtnäha selle Ühe leidnud. Aga mis siis, kui tuleb keegi parem?

4. Palju sõpru

Ühe uuringu järgi on atraktiivsetel naistel automaatselt suurem sotsiaalne võrgustik ja nad mõjuvad kaasinimestele väga sümpaatsena. Parima sõbranna, tuttavate, armsa töökaaslase ja kõigi sünnipäevade ning ürituste kõrval veel aega kohtinguks või suhteks leida ... on pigem raske. Ja selleks, et tüdrukutega kokkusaamisest loobuda, peab kandidaat olema juba väga tugev. Tihti otsustab naine lõbusa tüdrukuteõhtu kui keskpärase/halva kohtingu kasuks.

5. Sulle piisab ka sinust endast

Edukas tööl, palju hobisid ja suur sõpruskond — paljudele naistele piisab sellest täiesti, et õnnelik olla. Lõpuks on nad ju rahul iseendaga, on end teostanud ja õigupoolest ei ole põhjust millegipärast nuriseda. Ihaldusväärsed naised ei vaja ilmtingimata meest oma kõrvale, et neil oleks väärtuslik eraelu. Tihtipeale tekitab see hoopis rohkem stressi ja jätab vähem aega endale — aega napib aga sellistel naistel just kõige rohkem.

6. Sa oled LIIGA atraktiivne

Paljude kaunite naiste probleem: nad on liiga head, «püssid», teisisõnu. Paljud mehed tunnevad eriti ilusate naiste ees kohmetust ja hirmu ega julgeks elu sees sellist naist näiteks tänaval kõnetada. Liiga suur hirm on kas korvi saada või kuulda vastuseks «Kahjuks mul juba on keegi.»

Paljud mehed mõtlevad, et ihaldusväärsetel naistel on juba keegi, sest kaunitaril on ju eriti lihtne endale kaaslast leida. Jah, kallid mehed, kahjuks see pole nii! Seda teavad aga vaid vähesed ja jooksevad oma unemate naisest pigem mööda, kui kõnetavad teda.