Kuidas ohjeldada isu ja teha võimas energiasmuuti?

«90% isudest tuleb toitumisest ja meie organism on näljas. Smuutid aga aitavad seda tühimikku täita,» väidab Sven Nuum, kes jõudis nendeni õpetliku isikliku kogemuse kaudu. «Meie toitumine on tasakaalust välja läinud. Meie organism ei saa piisavas koguses vitamiine ja mineraale, mis meil on eluks vajalik. Sealt tuleb väsimus, sealt tuleb kehakaalu tõus, sealt tulevad kroonilised haigused, immuunsüsteemi nõrkused, kõik ebamäärased peavalud, loidus ... Ja see viis ka mind sinna. Mul diagnoositi 26aastaselt autoimmmuuunhaigus ja mitte midagi sellist lihtsat, mida ravitakse paarinädalase antibiootikumikuuriga, vaid pikaajaline mitmeaastane hormoonravi. 26aastaselt oli see minu jaoks äratuskell, hirmutas ära, et kust see nüüd tulnud oli, ja ma otsustasin, et ma tahan teada, mis on selle rikke põhjuseks. Muidu ma raviksin ainult tagajärgi. Ja ma jõudsin toitumiseni. Ma hakkasin uurima tervisliku toitumise kohta, hakkasin üldse aru saama, mida selline toitumine tähendab.» Protsessi käigus leidis Sven üha enamaid kasulikke aineid, mida lõpuks kogunes sahtlitesse 27 kotitäit. Küllatulnud (energiapuuduses) sõbrale pani ta aga seguained kokku ja nii sündiski ligi neli aastat tagasi smuuti ja algus uuele ettevõtmisele. «Ma mõtlesin, et kui see meid aitas — mina sain tagasi oma tervise ja sõber oma energia — siis võiks see aidata ka teisi.»