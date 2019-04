VIDEO. Moeese, milleta kevad ei tule

Pealmine kiht muidugi mõista! Mantel, millega tujukate kevadilmadega rõõmsalt ringi kekutada. Ja kuigi moepildis piilub ka 90ndate hõnguga tagisid ja jopelaadseid elukaid, teeb mantel neile stiilipunktide arvestuses pika puuga ära. Ja tõele au andes tuleb tunnistada, et sama moevigur rokib enamasti edasi terve suve. Nii et investeering väärt mantlisse tasub meie laiuskraadil kohe kindlasti ära. Kuid milline mantel valida?

Vaata kepsakat videot, kus reporterid proovivad omal nahal mantlit, millega sobib sünnipäevale minna ja mantlit, millega suvel ujuma minna. Ühtlasi tehaks tutvust uue kummalise moeloomaga, kelle muster meenutab puidu ja sebra segu.

Mantel kui kunstiteos

Milline on parim lõuend eksponeerimaks oma ideesid? Loomulikult suur! Ja mantel on mõõtmetelt kõvem tegija kui näiteks T-särk. Niisiis on parim idee sel kevadel endale soojema kihina mõni pesuehtne kunstiteos selga sobitada. Muster vali pöörane, kõige parem, kui sümbolitest tihe, kihiline ja intrigeeriv. Las sellel, kes su selja taga järjekorras seisma peab, olla õnnelik päev! Kas pole tore mantel, mille hõlmadel jätkub avastamisrõõmu pikaks ajaks? Kui kangas juba ekstravagantne, võib vorm olla lihtne. Või vastupidi – samaväärselt bravuurikas! See on mantel, mida märkavad kõik ning mis lisab igasse hommikusse suraka uut energiat.

Arvad, et seda on raske muu garderoobiga sobitada? Vale puha, ekstravagantne mantel on alati peaosatäitja, ta ei peagi teistega arvestama ning sobib suurepäraselt kõigega.

Mantel kui värvipomm