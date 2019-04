11 üllatavat asja, mis mõjuvad meestele erutavalt

Cosmopolitan on välja toonud 11 asja, mis meestele erutavalt mõjuvad.

1. Päevitusrandid

Ei ole küll täpselt teada, mis meestele päevitusrantide puhul meeldib, aga võid kindel olla, et su seljal asetsev bikiinirinnahoidja päevitusrant teda juba külmaks ei jäta.

2. Liibuvad trenniriided

Pole oluline, kas oled trenni minemas või armastad toidupoodi minnes mugavad trenniretuusid jalga tõmmata, nendes liibuvates riietes lihtsalt on midagi seksikat.

3. Prillid

«Ilmselt võib asi olla ka akadeemilises väljanägemises, aga kui päris aus olla, siis õige prillipaar lihtsalt muudab naise näo huvitavamaks,» ütleb 28-aastane Josef.

4. Õigekirjaoskus

Kui naine teeb vahet sõnade there, their ja they're kirjutamisel, näitab see midagi. «Kui kellegi inglise keel on väga halb, ärritab see mind tõeliselt,» sõnab 28-aastane Alex.

5. See laul

Meil kõigil on oma lemmiklaulud, mis meie lõbusa tuju valla päästavad. Pole oluline, kas see on tuntud poplaul, millega kaasnevad head mälestused või hoopiski laul, mis mängis taustaks, kui ta oma süütuse kaotas.

6. Punane värv sinu seljas

Valentinipäeval on punane värv tähelepanu keskmes põhjusega. Uuringud on näidanud, et just punane on värv, mida seostatakse erutusega kõige lähemalt. Nii et kui järgmine kord kedagi võrgutada plaanid, kanna punast kleiti.

7. Puhas voodipesu

Kes meist ei armastaks värskelt vahetatud voodilinade vahele pugemist? Suurbritannias läbi viidud uuringust selgus, et puhtad linad on nii naiste kui meeste jaoks erutavad.

8. Tema särgi kandmine

Klassika, aga ometi tõsi. Selles lihtsalt on midagi seksikat, kui naine laenab mehe särki.

9. Enesekindlus

On vähe asju, mis on seksikamad kui enesekindlusest pakatav naine, kes astub ruumi ja teab, mida ta väärt on. See mõjub meestele nagu palderjan kassidele.

10. Terav huumor

Huumor mängib suhetes olulist rolli. Paljude jaoks on hea vestlus justkui eelmäng.

11. Oma hobide fännamine