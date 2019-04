Inimeste kohati veidrad põhjused, miks nad kellegi maha on jätnud

Jess (25): «Ma olen jätnud mitmeid inimesi pealtnäha ebaolulistel põhjustel maha. Näiteks üks kutt kandis liiga palju Hawaii särke ja see häiris mind väga. Teine kutt aga osutus minu maitse jaoks liiga rumalaks, ta ei teadnud isegi seda, kes on Amy Winehouse või Margaret Thatcher.»

Lucy (25): «Räägin poisist, kellega ma enne ülikooli minekut kohtamas käisin. Ma olin teda aastaid imetlenud ja kõik minu sõbrad samuti – ta oli täielik kompu. Seega, kui me kohtamas hakkasime käima, siis ma olin väga põnevil. Mida ma aga tema kohta varem ei teadnud, oli see, et ta teeb kallistades sellist imelikku kõrget itsitavat häält. See tõmbas tema atraktiivsust ikka kõvasti maha, kuid mitte siiski nii palju, et temaga suhtlemist katki jätta. Ülikooli minnes jäi meie suhtlemine siiski sinnapaika, kuid kuulen ikka veel oma peas seda häält, kui temale mõtlen.»