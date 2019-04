6 asja, mida partner ei pea sinu kohta teadma

Ole oma kaaslasega avatud, aga mitte liiga avatud. On täiesti okei, kui mõned asjad jäävad mõlemal enda teada. Selleks on ka lihtne põhjus: mõned inimesed lihtsalt ei tule tõe kuulmisega toime. Seega, kui mõningate detailide mitte rääkimine aitab säilitada sinu partneri närvirakke, siis ehk tasuks seda kaaluda?

6 asja, millest partneril on parem mitte teada:

1. Eelnevad seksuaalpartnerid

Tõenäoliselt ei taha mitte ükski inimene kuulda kõiki detaile oma partneri minevikust - tema voodiseiklustest ja kõikidest nendest paikadest, kus ta on kellegi teisega seda teinud on. Samuti ei ole kallimal vaja teada, milline on sinu seksuaalpartnerite arv. Ja isegi kui ta seda küsib, siis parem on see enda teada jätta, sest kui vastus ei ole tema jaoks ootuspärane, siis võib see number teie vahel pingeid tekitada.

2. Tööl (või kusagil mujal) on kellelgi sinu vastu tunded

Selle rääkimisega avad sa lihtsalt ukse probleemile. Taolise informatsiooni avaldamine paneb sinu partneri kujutlusvõime tööle ja ta võib muutuda paranoiliseks.

3. Sul on silmarõõm

Sa võid oma partnerit siiralt armastada, kuid see ei tähenda, et ükski teine inimene sinu silmis enam atraktiivne poleks. Kui sa aga jagad oma taolisi mõtteid partneriga, siis võib talle jääda vale mulje, et tema ei ole sinu jaoks enam piisav.

4. Sulle ei meeldi tema vanemad

Ma ei ole eriti kindel, et keegi tahab oma kaaslase suust kuulda, kuidas talle ei meeldi sinu ema. Kui sa seda teed, siis targem oleks ennast juba lahkumineku lainele häälestada.

5. Sorisid tema asjades

Isegi kui sa luurasid ja avastasid, et partner on lojaalne olnud, siis hoia head uudised endale. Tõde on see, et mitte miski ei õigusta partneri tagant nuhkimist. Kui sa tunnistad selle partnerile üles, siis võivad sealt alates asjad allamäge minema hakata.

6. Nuhkisid tema eksi järel