Postimees ei rikkunud Sõbrannas avaldatud artikliga head ajakirjandustava

Artikkel arutleb laste kehalise karistamise teemal, saades tõuke ühest blogipostitusest. Artikli esialgne pealkiri muudeti ära, lisati muutmise aeg ja põhjendus. Artiklis ühtegi nime ega viidet ei ole.

Kaebaja leiab, et artiklis on kahjustatud valeväidetega avalikult tema mainet. Kaebaja leiab, et tema blogipostitust on meelevaldselt tõlgendatud. Kaebaja ei ole rahul, et temalt kommentaari ei võetud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikli inspiratsioon pärines kaebaja blogipostitusest. Leht lisas, et artiklis ei ole viidet blogipostitusele ega ka ühtegi detaili, mis võimaldaks blogi autorit identifitseerida. Leht leiab, et probleemsest käitumisest kirjutamisega ei ole blogiautori mainet kahjustatud, sest teda ei ole võimalik tuvastada. Leht märkis, et lugu ilmus arvamuse rubriigis ja arvamusloos on autoril õigus väljendada oma seisukohti.