Armastatud kiirmoebrändi disainer: Eesti naiste maitse on poolataridega võrreldes peenem

Küsisime tuntud kiirmoebrändi Reservedi uue kapselkollektsiooni esitlusel disaineri Ewelina Wydrale'i käest, kuidas erineb Eesti naiste stiil Poola naiste stiilist. Ewelina vastas, et Eesti naiste maitse on peenem, mis tähendab, et riietuse üldmulje on rahulikum ja tagasihoidlikum. «Eestlased eelistavad rohkem skandinaavialikku stiili, rahulikke kangaid ja minimalismi,» selgitas disainer.