5 põhjust, miks meestel on hirm tõsise suhte ees

Mõned mehed tahavad, et enne suhtele pühendumist oleks muud elu aspektid enam vähem paigas. Soov olla karjäärialaselt edukas ja kuhugi välja jõuda on nende jaoks väga oluline, mõnikord kardetakse, et isiklikule elule pühendumine takistab seda.

Võib-olla on mehel kahtlus hinges, kas too naine on tema jaoks ikka see õige. Või sai ta oma eelmises suhtes nii suure südamevalu osaliseks, et nüüd üritab selle kordumist iga hinna eest vältida.