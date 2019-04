Need 6 tähemärki kardavad kõige rohkem suhtes haiget saada

Kuna mõlemad võimalused on vägagi tõenäolised, pole mingi ime, et mõned inimesed ei hakka uusi suhteid purunemise hirmus isegi mitte looma. Aga see, kui suur hirm on kellelgi suhtes haiget saada, ei sõltu ainult kogemustest, vaid ka tähemärgist.

YourTango sõnul kardavad kuus tähemärki teistest rohkem suhtes haiget saada.

1. Kalad

Kalade märgi esindajad pole mitte üksnes emotsionaalsed, vaid ka ülimalt dramaatilised. Tõeliste suhte-masohhistidena otsivad nad tihti võimalusi, kuidas emotsionaalselt pettuda — üksnes selleks, et seejärel enesehaletsusse langeda. Nende hirm suhtes haiget saada on hiiglaslik. Ja just seetõttu otsivad nad endale sageli selliseid partnereid, kes neile head ei tee.

2. Lõvi

Lõvi kirjeldatakse tavaliselt äärmiselt eneseteadliku ja enesekindlana. Pole ka ime, kuna Lõvist lausa hoovab energiat välja ja ta seisab liigagi meelsasti tähelepanu keskpunktis. Sealjuures on enesekindlus sageli kõigest fassaad. Selle taga on ülimalt emotsionaalne inimene, kes on täiesti sõltuv kaasinimeste armastusest ja tunnustusest. See sõltuvus viib selleni, et tal on tohutu hirm suhetes pettuda. Ehk siis karm koor, pehme sisu.

3. Ambur

Optimistlik, idealistlik ja avatud — just nende iseloomujoontega kirjeldatakse Ambureid. Amburid hüppavad tundmatusse suhtesse vägagi meelsasti juba lihtsalt seepärast, et nad usuvad kaljukindlalt suurde armastusse. Sageli järgneb aga esimesele suurele armumisele sügav ja emotsionaalne langus.

Nende kogetud pettumuste tõttu tunnevad nad sügaval sisimas suurt hirmu, et saavad haavata. Küll aga aitab nende optimism neid jälle uutele tegudele minna ja hirmu üle parda visata.

4. Jäär

Jäär on teadagi tugeva võitlusvaimuga, idealistlik ja rõõmus. Harva lubab ta endale halba tuju, negatiivseid emotsioone või kurbust — isegi kui ta nad hästi alla surub. Ta tahab alati mõjuda väljapoole tugeva ja eneseteadlikuna.

Kui aga asi nii kaugele jõuab, et nad saavad armastuses haiget, siis leinavad nad seda ägedamalt, mis omakorda viib lõpuks selleni, et tulevaste suhete ees ollakse äärmiselt hirmunud.

5. Kaksikud

Kahe näoga tähemärgi esindajad mõjuvad enamasti elavate, lõbusate ja rõõmsatena, kuid võivad sama kiiresti ka täiesti teistsugust ja ükskõikset palet näidata. Eriti tunnete näitamises võivad Kaksikud olla külmad ja kauged. Selline käitumine on tihtipeale üksnes kaitsemehhanism, et armastuses mitte haiget saada.

6. Skorpion