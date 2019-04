Kunagi peeti anaalseksi tabuks ning kuigi teatud stigma varjutab seda senini, on tegemist paljude paaride jaoks olulise osaga seksuaalsest rahuldusest. See ei sobi igale ühele, kuid sellele õigesti lähenedes võib pepuseks pakkuda unustamatuid elamusi võrreldes vaginaalühtega. Et nii aga läheks, peab olema hoolikas ja tähelepanelik.