Dermatoloogid soovitavad: toiduained, mida süüa ilusa naha heaks

Dermatoloog Janet Vafaie on ise suur smuutide fänn, sest neid on võimalik valmistada antioksüdantide rohkelt. Vafaie ise eelistab smuutidele lisada värskeid marju, mangot ja ananassi, sest need kõik on loomulikult antioksüdantide rohked. Lisaks on hea kasutada smuutides assai ja chia seemneid ning ingverit, mis on põletikuvastase toimega ja aitavad võidelda vabade radikaalide vastu, et nahk püsiks särav.