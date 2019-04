5 üllatavat asja, mis sinuga juhtuvad, kui jood iga päev sidrunivett

Dina Gachman katsetas asja omal nahal järele ning kirjutas tulemustest väljaandes Prevention. Ta märgib, et erinevalt paljudest teistest tervislikest imejookidest on sidrunivesi odav ja kättesaadav ning piisavalt turvaline – niikaua, kuni sa ainult veest ei kavatse elada.

Gachman jõi kahe nädala jooksul kaks klaasi sidrunivett päevas ning märkis üles, kuidas see talle mõjus.

See muutis naha värskemaks

Sidrunid sisaldavad palju antioksüdante, mis aitavad parandada rakke ning võidelda vabade radikaalidega. Autor küll ei märganud imelist muutumist, kuid nahk siiski näis värskem ja paar murekohta olid kadunud.

See parandas seedimist

Sidrunhape aitab maohappel toitu paremini seedida, samuti leidub sidrunis märgatavalt kaaliumi, mis aitab soola taset reguleerida. Gachman märkas, et tema vöökoht tõesti tõmbus natuke tagasi ja ta tundis end vähem «õhku täis».

See hoidis haigused eemal

Tsitruselised sisaldavad rohkelt C-vitamiini, mis aitab viirustega võidelda ning vähendada põletikku. Autor märgib, et ilmselt peaks sidrunivett jooma pika aja jooksul, et mõjusid märgata, kuid kahe nädala jooksul ta siiski haigeks ei jäänud.

See aitas pool kilo kaotada

Ajakirjas Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition avaldatud uuringus leiti, et sidrunikoores sisalduvad ained takistasid hiirtel kaalutõusu. Eksperimendi jooksul kaotas autor pool kilo, mis võib olla – kuid ei pruugi – tänu sidruniveele. Ta usub, et päeva sidruniveega alustamine aitas hoida päeva jooksul motivatsiooni süüa tervislikumalt ja liikuda rohkem.

See tõstis tuju

Räägitakse, et lisaks füüsiliselt hästi mõjumisele parandab sidrunivesi ka tuju. Kui see nõnda oleks, maksaks see tõenäoliselt 200 korda rohkem, kuid autor märgib siiski, et tuju oli helgem. Ilmselt tänu tervislikumalt elamisele üldiselt.