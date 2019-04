Koristusspets Marie Kondo on sillutanud tee uuele jõhkrale kohtingutrendile

Nii võib pidada värskeimat kohtingutrenid, mis on saanud nime «kondotamine» (ing k kondo-ing) ja see hiilgab oma harukordse jõhkrusega. Deitimisele pühendatud veebisait Plenty of Fish märgib, et kondotamine on tõepoolest suhetemaailma jõudnud.

Mida kondotamine tähendab? See tähendab, et potentsiaalne partner või kallim hüljatakse niipea, kui ta «ei sütita enam sinus rõõmu» - snitti on siin võetud Marie Kondo mantrast, et asjad peavad rõõmu sütitama (ing k spark joy) ja kui nad seda ei tee, tuleb need välja visata.

Deitimistrendi juures on murettekitav asjaolu, et inimesed pole asjad ning suhted on keerukad, mitte ei keerle ainult teineteisele rõõmu pakkumise ümber. Nii võib juhtuda, et niigi pealiskaudses kohtingukultuuris «visatakse välja» eludest inimesi, kes vääriksid sügavamat tähelepanu.

Marie Kondo jõudis esimest korda edetabelite tippu 2011. aastal oma koristamisteemalise raamatuga. Aastal 2015 nimetas Times ta 100 kõige mõjukama inimese hulka ning tema KonMari nimeline meetod on väga populaarne.