Järjekordne kapriis või loogiline otsus? Meghan ei palkagi lapsehoidjat!

BestLife kirjutab, et Sussexi hertsoginna on teinud selgeks: tema ja prints Harry kavatsevad oma beebit enda tõekspidamiste järgi kasvatada. Nii on lastetuba dekoreeritud loodussõbraliklt, värvid on sooneutraalsed ja Frogmore House’i on tellitud lisahelikindlad seinad (mille tõttu nende kolimine ka venib).

Meghan on korduvalt öelnud, et on oma emaga väga lähedane, seega pole imestada, et ta sellisel ajahetkel just emale toetub. See selgitab ka kõlakaid, et senini pole palgatud veel lapsehoidjat – ehk on just Dorial palutud lapsehoidmisega abi?