GALERII: eesti naised jagavad ilutegijate kohutavaid töid

Ilu võib teha kaunimaks, aga tekitada ka peatäie probleeme. Need, kes leidnud endale soovituste läbi head spetsialistid, naudivad aastaid ilu ja lihtsust, mida mõõdukas ripsmepikendus või geelküüs võib pakkuda. Need, kes eeltööd liiga hästi teha ei viitsi, võivad aastaid hoopis iluvigade tekitatud tagajärgedega võidelda.

«Võin ju eelnevalt uurida tegija töid, pildid on kõik mega head. Tegelikkuses saad hunnik s..tta. Hoiatada nimeliselt ei saa. Milleks siis üldse kedagi hoiatada. Saad veel kohtuteema ka selga, pluss sõimu, et miks kohapeal ei teavitanud. Jne.»

«Olen ise ilumaailmas ( teinud küüsi 15 aastat) samuti olen tegelenud ka fotograafiaga....tänu mõlemale tööle, oskan ehk veidi teise nurga alt asja kommenteerida. Fotograafia on manipulatsioon! Mida selle all silmas pean, ehk kõige lihtsam näide, tutvute instagami kaudu või Facebookis inimesega ja kui näete teda päriselt on tihti üllatus suur:) Me ei saa täna valida endale iluteenindajat ka piltide järgi sest enamik iluteenindajad oskavad oma töid liigagi hästi pildistada. Targalt iluteenindaja valimine on kombo, sellest mida näed kuuled jne....