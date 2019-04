Ekspert: Meghan erineb Kate’ist ja Camillast ühes olulises aspektis

Kuninglikust perekonnast kirjutav autor Anna Pasternak rääkis Yahooga ning selgitas, et nii Kate kui Camilla järgivad mõlemad kuninglikku eetikakoodeksit – nad on vaiksed, ei virise pressis ega kasuta meediat oma tegemiste promomiseks.

Pasternak märkis, et Meghan on selles osas väga erinev ja tahab teha palju asju, isegi kui tema positsioon seda ei luba teha.

«Ma arvan, et William on väga vastutustundlik ning teab oma rolli,» ütles Pasternak. «Kate on seda järginud ning väga hästi ellu viinud. Ma arvan, et Meghanit on olnud väga raske vastu võtta, kes näib tahtvat moderniseerida ja oma agendat ajada – aga ei ole võimalik saada kõike.»