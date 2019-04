Heidi Ruul: ma armastan sind – kõige valusam vale maailmas

Kes meist poleks kuulnud ütlust selle kohta, et valel on lühikesed jalad? Lubagem sügavalt kahelda! Valel on kaks üsnagi pikka karvast jalga, mille külge kinnitub üks rumaluke, kes hobikorras oma kallitele inimestele haiget teeb ja muudkui valetab, valetab, valetab. Miks ometi? Kas tõesti on nii paganama raske lihtsalt aus olla?