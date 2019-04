Need vahepalad nullivad salaja mis tahes dieedi

Puding ja puuviljajogurt

Esmapilgul näivad vähendatud kalorisisaldusega šokolaadipudingid ja puuviljajogurtid ääretult ahvatlevad. Aga ka siin luuravad salajased paksukstegijad. Magusate piimatoodete kerged versioonid sisaldavad kunstlikke aineid, mis mõjutavad insuliinitaset täpselt samamoodi nagu suhkur, vaatamata nende madalale kalorisisaldusele.

Valmis-smuutid

Smuutid on vallutanud supermarketid — on ju Hollywoodi staarid valmis nende nimel vanduma. Konks on aga selles, et nemad teevad oma võlujooke ise, supermarketi valmis-smuutid sisaldavad sageli nii kunstlikke magus- kui lisaaineid.

Soolakõrsikud ja soolakringlid

Paljud, kes tahavad kartulikrõpsudest loobuda, võtavad soolaküpsised ette. Muidugi on neis vähem kaloreid kui frititud paprikakrõpsudes, ent nende soola- ja süsivesikusisaldust ei maksa alahinnata. 100 grammi sisaldab ümmarguselt ligi 75 g süsivesikuid, mis ei aita ülemäärasel tarbimisel sugugi kõhnemaks saada.

Valmis müslisegu

Pool tassi krõbedat müslit supermarketist kausitäie lahja piimaga sisaldab olenevalt müslisegust 350 kuni 600 kalorit. Valmismüsli sisaldab sageli liiga palju suhkrut ja rasva, muutes pealtnäha tervisliku hommikusöögi kiiresti täielikuks kaloripommiks.

Banaanikrõpsud

Banaanikrõpsud koosnevad põhiliselt banaanidest? Vale puha! Enamik neist on tavaliselt friteeritud. See tähendab, et neis on palju küllastunud, seega ebatervislikke rasvhappeid ja tihti ka lisasuhkrut. 100 g banaanikrõpse varustavad sind lõunasöögi energiaga. Seejuures on neid nii lihtne kodus praeahjus teha.

Tudengieine

Erinevate pähklite ja kuivatatud puuviljade poesegud on sageli tõelised kaloripommid. Segu mõte on väikseid keskendumismõõnu ületada, kuna nii kuivatatud puuviljades sisalduv suhkur aitab närvirakke ergutada kui ka pähklites sisalduvad B-vitamiinid, magneesium ja rasvhapped. Aga kaubanduses müüdavad erinevate tootjate tudengieined ei anna alati seda, mida lubavad. Paljudes segudes on kas liiga palju suhkrut, pähklid rääsunud või liiga palju maapähkleid.

Riisivahvlid

Riisivahvlite Öko-Testi analüüs näitas, et 20 testitud riisivahvlitootest sisaldasid peaaegu kõik kahjulikke mürkaineid. Ka lisatud sool ei aita dieedi puhul kaalulangetusele kaasa.

Paremad alternatiivid