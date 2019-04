Prints Charles sekkus Meghan Markle'i moevalikutesse ja andis hertsoginnale nõu

Prints Charles hoolitseb oma perekonna eest ja nagu hea äi kunagi, tahab ta ka Meghanile parimat. Sellepärast sekkus prints hiljuti Meghani moevalikutesse ja soovitas hertsoginnal tiaara kandmist vältida. Nimelt plaanis Meghan Markle ametliku õhtusöögi tarbeks Fidžil laenata kuninglikust kollektsioonist pärit tiaarat, aga prints Charlesi arvates ei olnud see hea idee, vahendab Cosmopolitan.

Charles leidis, et tiaara kandmine oleks mõjunud ekstravagantselt ja meenutanud kohalikele vanu aegu, mil Fidži oli veel Suurbritannia koloonia. Salajane allikas ütles Daily Mailile, et kuna hertsoginna roll on Meghani jaoks veel küllaltki uus, ei tulnud ta ise selle peale, aga Charles selgitas talle seda väga südamlikult.