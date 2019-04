Läbi selle üheksa kuu, mis Kaarel kinni istunud on, on vahel tulnud jutuks vangla hierarhia. Mul ei ole kahjuks vaba voli kõigest rääkida, isegi siis, kui seda anonüümselt teha saan. Aga on lugusid, mõni tõsisem ja mõni humoorikam, mida väga põgusalt tahan ja saan jagada.