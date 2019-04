Muidugi ei saa enne süvenemist kindel olla, et kui uuesti ülikooli lähed, siis leiad eriala, mida ülejäänud elu tõeliselt teha tahad, aga sellega on samamoodi nagu esimese kõrghariduse puhul: on ainult üks viis teada saada. See, mida me nimetame proovimiseks, ongi elu.

Seitse põhjust, miks jälle ülikooli minna:

* Sa tahad paremini aru saada, kuidas… Oled hea juht, aga tahaksid rohkem teada digiarengutest, et neid oma organisatsiooni jaoks ära kasutada. Oled hea leiutaja või meisterdaja, aga tahad rohkem teada turundusest või raamatupidamisest, et oma ideed ja oskused teenima panna? Selle asemel, et mõelda «See ei ole minu eriala, ma ei tea sellest midagi!», tasub leida ülikool ja õppekava, mis aitavad sul vajalikku valdkonda põhjalikult tundma õppida.

* Sind köidavad paljud asjad. Õppisid kirega muusikaajalugu, aga nüüd tundub e-riik sama huvitav? Disainimine on tore küll, aga tahaks ise oma kätega mõne masina valmis teha? Oled kogenud insener ja tahaksid nüüd saada tehnikaõpetajaks? Lase käia – kõiki tänapäevaseid põnevusi saab mõnes ülikoolis lähemalt tundma õppida.

* Su eriala ei paku enam põnevust. Kui oled oma erialast kõik välja võtnud või sellest lihtsalt tüdinenud, siis pole ju mõtet mugavustsoonis pikutada. Ära lase eelmistel huvidel defineerida tänast sind. Pane end proovile uuel alal. Tahaks öelda, et alusta algusest, aga see pole enam algus – vanad teadmised jäävad ju sulle ka kõik alles. Pärast tööturul olemist õppijad on Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) õppenõustaja Anne Urbla sõnul kõige teadlikumad ülikooli tulijad ning väga motiveeritud õppima.

* Su eriala ei paku enam töökohti. Tehnoloogia arenguga ja digitaliseerimisega kõikvõimalikes valdkondades on ajalukku jäänud ja veelgi jäämas suur hulk ameteid, aga sellest pole midagi – sama suur hulk uusi ameteid on asemele tulnud.

* Sul on vaba aega. Kui oled töötu, lapsehoolduspuhkusel või pensionil, kasuta vaba aega õppimiseks. Valides võid lähtuda enda hobidest ja õppida lihtsalt lusti pärast, aga võid ka täiendada erialaseid teadmisi või õppida selgeks uue ameti. Just nii tegid paljud eestlased masu ajal ning sisseastumine TalTechi magistriõppesse hüppas lakke – kui tööd ei olnud, aga aega oli, investeeriti see aeg endasse.

* Su laps läheb ülikooli. Isegi kui sul on magistritasemega võrdsustanud bakalaureusekraad, pole sul magistriõppe kogemust. Paras aeg see hankida on siis, kui su laps läheb ülikooli – saate koos ÕISis seigelda, uute teadmiste üle arutleda ja eksamiteks õppida.

* Kui õppida tõesti enam ei taha või jaksa, tule ikka! Iga kool hindab oma vilistlasi kõrgelt. Aita korraldada vilistlastepidu või korvpalliturniiri, jaga oma elukogemusi tudengitega, aita arendada õppekavasid või anna välja oma stipendium!