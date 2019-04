5 märki, et see mees ei võta sind tõsiselt

1. Ta ei võta sinuga ise ühendust

Suhtlemine on toimiva suhte võti, seega kui mees sind kaotada ei taha, sinust päriselt hoolib ja ihkab olla osa sinu elust, siis näeb ta ka vaeva, et sinuga ühenduses püsida.

Kui sinu «peigmees» seda ei tee ning te suhtlete ainult sinu algatusel, siis on see üpris arvestatav ohumärk.

2. Ta ei muutu kunagi armukadedaks

Ükskõik kui rahuliku ja vaoshoitud mehega on tegemist, natukene armukadedust suhtes on tervislik ja näitab seda, et too kutt tõepoolest hoolib sinust. Sinu peigmehel aga silm ka ei pilgu, kui mõni teine vastassoo esindaja sulle üleliia tähelepanu pöörab? Suure tõenäosusega võib põhjus peituda selles, et ta ei näe sind pikas perspektiivis enda kõrval.

3. Väldib sildistamist

Kui mehele ei meeldi sildistamine, siis tõenäoliselt on see otsitud vabandus. Tegelikult ei näe ta sind lihtsalt oma tüdruksõbrana - vähemalt mitte veel. Suure tõenäosusega on tema sinu jaoks erilisem kui sina tema jaoks. Siiski ei tähenda see veel seda, et ta sind veidi kaugemas tulevikus sama pilguga ei võiks vaadata - anna suhtele aega.

4. Ta ei esitle sind

Tänapäeval kiputakse sotsiaalmeediat kasutama muuhulgas ka selleks, et näidata oma kiindumust teise inimese vastu. Inimesed on küll erinevad, aga juhul kui sinu kallim on üks neist väga aktiivsetest sotsmeedia kasutajatest, siis on natukene kahtlane, kui sinu olemasolu tema kontodel mitte kuidagi moodi ei väljendu. Ainuüksi see ei ole muidugi põhjuseks endast välja minna, kuid kui ta ei kutsu sind ka ühelegi üritusele kaasa, siis võib põhjus peituda selles, et ta tahab oma võimalused avatud hoida.

5. Tal on vaid üks eesmärk