Pereterapeut: kuidas leevendada vanemate laste armukadedust, kui on oodata perelisa?

Kujutle, et su partner paneb sulle käe ümber ja ütleb «Kallis, ma armastan sind väga palju ja sa oled nii võrratu, et ma olen otsustanud võtta veel ühe naise/mehe - just sinusarnase.» Kui uus naine/mees saabub, leiad, et ta on väga armas ja väga noor. Kui te kolmekesi väljas käite, siis vanad tuttavad ütlevad sulle viisakalt tere ja ahhetavad vaimustatult uustulnuka üle «Oh, kui imeline ta on!», «Tere, kullake, sa oled nii kena» ja siis küsivad sinu käest: «No kuidas sulle uus mees/naine meeldib?»

Millele pöörata tähelepanu, kui peres on veel lapsi:

Raseduse ajal:

1. Räägi oma lapsele õe/venna ootusest. Laps peab kuulma rasedusest oma vanematelt, mitte kellegi teise käest. Kui näitate esimesi pilte emme kõhus olevast õest/vennast, siis näidake kõrvale ka vanema lapse pilte sellest ajast. Ka tema on selline emme kõhus olnud.

2. Kui kavatsed kolida vanema lapse teise tuppa magama (näiteks vanemate magamistoast oma tuppa või beebitoast suurema lapse tuppa), siis tee seda juba tükk aega enne teise lapse sündimist, et vanem laps ei tunneks, et ta on beebil jalust ära koristatud.

3. Loo lapsele realistlik pilt sellest, mis teda ees ootab, kui beebi sünnib. Vanemad on väsinud, beebi võtab palju aega ja tähelepanu. Esialgu ei tee ta eriti midagi peale magamise, nutmise, söömise ja mähkmete määrimise. Beebi ei ole mängukaaslane.

4. Kui võimalik, käi külas beebidega sõpradel. Loe lapsega lasteraamatuid sarnastest olukordadest.

5. Vaata lapsega koos pilte ja videoid tema enda beebipõlvest. Räägi, kuidas ta ise sündis ja milline ta beebina oli. Räägi, kui õnnelik olid tema sünni üle ja kuidas kõik tahtsid teda näha ja hoida.

6. Lase lapsel harjutada nuku hoidmist, pea toetamist. Õpeta, kuidas beebit väga õrnalt puudutada.

Sünni järel:

1. Hoolitse, et sul oleks vanema lapse jaoks eraldi aega. Kumbki vanem peaks veetma iga päev kahekesi aega vanema lapsega. Hämmastav, kuidas isegi 10 minutit segamatut kahekesi olekut võib parandada lapse ja vanema suhet (ja lapse käitumist). Lase lapsel valida tegevus, mida koos teete.

2. Kuula, mida vanem laps tunneb beebi suhtes ja pere muutuste suhtes. Kui ta väljendab negatiivseid tundeid, püüa teda mõista. Aita lapsel oma tundeid sõnastada. Ära kunagi eita ega keela oma lapse tundeid!

3. Armukade väikelaps võib tahta beebile haiget teha. Tee väga selgeks, et haiget ei tohi teha. Õpeta lapsele sobivaid viise, kuidas väljendada oma negatiivseid tundeid. Näiteks, võib joonistada vihase pildi beebist või möirata nagu lõvi või lüüa patja.

4. «Titeta» oma vanemat last, kui tundub, et ta seda vajab. See võib hoida ära arengulised tagasilöögid (näiteks püksi pissimine). Vanemad kipuvad tita sündides järsku ootama vanemalt lapselt suuremat iseseisvust. Kui eeldad väiksemat iseseisvust, siis laps tegelikult käitub iseseisvamalt. Vanem laps ei saa beebi sündides üleöö suureks.

5. Kui katsikulised uurivad kingisoovide kohta, palu neil meeles pidada ja õnnitleda hoopis suuremat õde/venda. Tita ei oska veel kinkide üle rõõmustada.

6. Tee selgeks asjade jagamine - kui eeldad, et vanem laps hakkab jagama oma mänguasju nooremaga, siis luba algusest peale ka temal mängida beebile kingitud uute leludega.

7. Tuleta vajadusel külalistele/sugulastele meelde, et nad pööraksid tähelepanu ka vanemale lapsele, mitte ainult beebile

8. Vaata, et vanemal lapsel oleks oma ruumi ja oma asju, mida ei pea beebiga jagama.

9. Anna lapsele tähtsaid ülesandeid beebi eest hoolitsemisel, aga mitte liiga palju. Kutsu ta näiteks vannivett katsuma, käterätti tooma ja appi lutti suhu panema.