Inglid räägivad, et võime oma unenägusid usaldada, sest saame sealt selgeid sõnumeid oma alateadvuselt, kollektiivselt teadvuselt ning inglitelt ja ingellikelt olenditelt endilt. Tihti mõtled, et sinu unenägudel ei ole mingisugust seost või et need on lihtsalt kõik ühed pöörased lood või seiklused.