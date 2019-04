Õnnelike paaride 6 saladust

Suhte alguses veedetakse suurema osa ajast üksteise seltsis. Mida aeg edasi, seda enam saadakse aru, et õnnelikuks suhteks ei pea olema alati üksteise küljes kinni ning hinnatakse rohkem ka personaalset ruumi ja aega. Nad on õppinud leidma ideaalse tasakaalu «meie» ja «minu» aja vahel.

Tugev kommunikatsioon on iga hea suhte alustala. See nõuab nii head eneseväljendusoskust, aga ka kuulamisoskust. Õnnelikud paarid tegelevad konfliktide tekkimisel olukorraga koheselt ega ignoreeri seda.

Kui olete juba pikemat aega koos olnud, tundub, et tead teise inimese kohta kõike. Tema unistuste reisi või töökohta, toredamat lapsepõlvemälestust või lemmikut hobi. Kui soovid, et suhe oleks tugev ka pärast aastatepikkust koosolemist, tunne oma kaaslase vastu jätkuvalt huvi.

Partneri juures toimuvad muutused võivad olla mõnede jaoks ärevust tekitavad. Mida see sinu jaoks tähendab? Kas partneri uus eluvaade muudab teie suhtes midagi olulist? Lihtne on langeda hirmude küüsi. Selle asemel toeta hoopis partneri arengut ning anna talle ruumi kasvamiseks. Olenemata muutustest on siiski oluline pikaajaline tugi ja usaldus, mis teie vahel on kasvanud.