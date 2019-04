Mida teha, kui peanahk sügeleb? 6 nõuannet, kuidas sügelusest lahti saada

Su peanahk on tundlik, ärritunud, punane või kõõmab, sa kratsid ja sügelus läheb veelgi hullemaks. See probleem puudutab 75 protsenti maailma elanikkonnast. Tagajärjeks on punased laigud, kõõm ja veriseks sügatud kohad.

Sügelus on sümptom, mida on raske eirata. Põhjuseks võivad olla pärilikkus, stress, toitumine või vale hooldus, aga ka hormonaalsed kõikumised, kuiv keskkütteõhk talvel või ka ülemäärane UV-kiirgus suvel.

Üheks sügeluse põhjuseks võivad olla allergilised reaktsioonid juuksevahenditele. Vaheta juba väikseimagi sügeluse korral tooteid. Ka ülehooldamine, see on liiga palju juuksehooldustooteid, liiga sagedane juuksepesu ja föönitamine, võib peanahka pikapeale ärritada. Seda, kui sa oled hooldustoodetega ülepingutanud, tunned sa ära lisaks sügelusele ka kuivast ja punetavast peanahast, kirjutab Women's Health.

Need 7 asja on abiks:

Kui põhjuseks on allergiline reaktsioon igapäevastele hooldusvahenditele, siis tuleks nad kergema ja mahedama hoolduse vastu vahetada. Eriti kasulikud on ökošampoonid teepuuõli või mustköömnõli.

Kui nahk on kuiv, ärritunud, punetav ja sügelev, loputa peanahka õunaäädikaveega, nii et peanahk oleks jälle tasakaalus. Sega kaks supilusikatäit öko-õunaäädikat liitri veega. Seda ei tule enam eraldi välja pesta.

Kui peanahk sügeleb, siis pole naha pH-tase korras. Üks vedi ajamahukam, kuid tõhus meetod on fermenteeritud riisivesi. Kõige paremini sobib selleks öko-basmatiriis. Sega see topeltkoguses veega ja lase seista 24–48 tundi. Lase 15–30 minutit toimida ja loputa siis leige veega välja.

Akuutse sügeluse puhul on lavendlivesi väga abiks, millega piserdada peanahka. Hea kõrvalefekt on see, et juuksed lõhnavad terve päev värskena.